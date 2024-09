Sagra del Fungo a Masone | due fine settimana con ricco menù a tema e musica dal vivo

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dueintensi per ladeldi, giunta alla 26^ edizione. Un appuntamento tradizionale per il termine dell'estate in Valle Stura. Appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 settembre, quindi si replica anche il weekend successivo da venerdì 20 a domenica 22 settembre