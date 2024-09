Sabrina Spallotta e il nipote di 5 anni morti in un incidente lo scontro in contromano e l' ipotesi dell' alta velocità

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nettuno è in lutto per, 39, e per il piccolo S.B. di 5. Zia e nipotino sonoin unstradale avvenuto nella tarda serata del 4 settembre in via del Cervicione, una strada dove l'illuminazione pubblica è scarsa sul litorale a sud di Roma. Sull'