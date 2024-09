Run for children già oltre mille iscritti; il ricavato in beneficenza

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Run forlancia il conto alla rovescia per l’edizione numero 7. L’appuntamento - presentato ufficialmente oggi nella sede direzionale di CentroMarca Banca - è per venerdì 6 settembre, a Treviso. Partenza e arrivo saranno, come sempre, sulle Mura. Con un obiettivo importante: sostenere