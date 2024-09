Rubano da un' auto parcheggiata uno viene arrestato l' altro è in fuga

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un diciottenne senza fissa dimora è statodalla polizia per furto aggravato in concorso. Il giovane, insieme a un complice ancora in, ha rotto il finestrino di un'con targa tedescain via Cantore, a Sampierdarena. Mentre i due rubavano quello che si trovava