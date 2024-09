Roma Ztl Fascia Verde | Campidoglio e Regione al lavoro per scongiurare nuovi divieti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – In riferimento alle ipotesi emerse in questi ultimi giorni su alcuni organi di stampa riguardo a nuove restrizioni di ingresso nella Ztlai veicoli più inquinanti, laLazio conferma che è in corso da tempo un costruttivo dialogo con l’amministrazione diCapitale per mantenere il quadro attuale ed evitare, come già avvenuto lo scorso anno,alla circolazione nella suddetta zona.