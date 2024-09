Roma confermato il Global Champions Arabians Tour al Circo Massimo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nonostante l’emergenza meteorologica che ha colpito la città dil'organizzazione sta lavorando intensamente per garantire il migliore svolgimento della manifestazione Nonostante l’emergenza meteorologica che ha colpito la città dinella giornata di martedì 3 settembre, l'organizzazione sta lavorando intensamente per garantire il migliore svolgimento del(GCAT) in totale sicurezza