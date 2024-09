Riunione urgente in corso a palazzo Chigi | due minuti dopola cantonata clamorosa a In Onda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

A In, nella puntata andata inquesta sera, 5 settembre, a tenere banco è il caso Boccia. Come è noto l'influencer di Pompei ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui parla del suo rapporto con il ministro Sangiuliano. Io e Sangiuliano ci siamo conosciuti il 5 agosto". Poi aggiunge: "Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi" dice. Sulle trasferte spiega: "Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria". Poi prosegue: "Il ministro ha divulgato informazioni non corrette". Sull'auto di tutela dice: "Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe". Infine aggiunge: "Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto".