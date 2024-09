Rissa tra giovani 16enne muore accoltellato a Bologna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un ragazzo di 16 anni è morto per le ferite riportate in una aggressione a coltellate, avvenuta ieri sera in via Piave, zona Saffi a. Un altro giovane, di 17 anni, è rimasto ferito in quella che da una prima ricostruzione sarebbe stata unafra minorenni. Ad avere la peggio è stato ilche è deceduto già durante il trasporto al vicino ospedale Maggiore. A dare l'allarme, verso le 22.30, sarebbero stati alcuni residenti che hanno sentito gridare 'aiuto' dalla strada. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia che ha avviato indagini per ricostruire i retroscena dell'omicidio e identificare il responsabile.