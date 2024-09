Rifiuti cassonetti spesso fuori uso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Io pago più di 1000€ all'anno di tassa deie da quando c è la tessera smeraldo con i nuovi bidoni nella mia via è un' indecenza! Il bidoni sonorotti o bloccati. L'ente gestore è riuscito a farmi 208€ di multa perché ho appoggiato il sacchetto vicino al bidone che per l' ennesimo giorno era rotto!Ovviamente hanno sempre ragione loro: io dovrei fare metri e metri a “cercare” un bidone funzionante. Io credo una una città così sporca e così mal gestita sul discorsocome Bologna non si sia mai vista. Mirko Biagioli