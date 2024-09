Replica La Promessa in streaming puntata del 5 settembre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5– con la soap spagnola La. Nellaodierna Leonor scopre la relazione segreta tra Curro e Martina. La donna reagisce male per non essere stata informata, sentendosi tradita dalla mancanza di fiducia della cugina. Ecco ilper rivedere l’episodio 276 trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.