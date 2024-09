Reggia di Caserta il 14-15 settembre la settima Randonnée Reale Borbonica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024). Alladiè stata presentata la, l’evento cicloturistico itinerante tra cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania Bici, in collaborazione con la Direzione delladie il Comune di Piana di Monte Verna. Per il secondo anno consecutivo protagonista sarà dunque Piana di Monte Verna, luogo di partenza e arrivo della. L’evento è inserito quest’anno tra le iniziative del Bando di valorizzazione partecipata del museo vanvitelliano. L’appuntamento con la stampa nella sala conferenze della Gran Galleria del palazzovanvitelliano è stato aperto da Tiziana Maffei, direttore generale delladi