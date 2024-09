Reddito da lavoro nel mondo cala a 523% più disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) La quota globale deldaè diminuita in modo significativo negli ultimi due decenni e ciò ha aumentato lenel. E' quanto attesta l'aggiornamento di settembre del 'World Employment and Social Outlook' dell'Organizzazione internazionale del(Ilo) che evidenzia la crescita del divario tradada capitale. Il documento mostra che la quota globale delda, ossia la quota deltotale percepita dai lavoratori, è diminuita di 1,6 punti percentuali dal 2004 e di 0,6 punti percentuali dal 2019. "Sebbene il calo sembri modesto in termini di punti percentuali, rappresenta un deficit di 2,4 trilioni di dollari solo nel 2024" per i lavoratori, afferma l'Ilo.