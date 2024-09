Ramacca avevano 500kg di angurie rubate in auto | denunciati due ladri catanesi in trasferta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno denunciato due pregiudicatidi 51 e 54 anni, responsabili di furto in concorso. Nella notte infatti l’equipaggio della “Radiomobile”, intorno alle 01.30, perlustrando l’asse viario della SS. 417 nel territorio del comune di, ha notato in lontananza una Ford Focus station wagon, che procedeva in direzione di Catania con andatura stranamente moderata, come se trasportasse un carico particolarmente pesante. La “gazzella” si è quindi avvicinata alla Focus ed i militari, notando all’interno dell’abitacolo due uomini, hanno loro intimato l’alt azionando i lampeggianti.