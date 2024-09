Rally Thierry Neuville rinnova con Hyundai e fa suo lo shakedown del Rally di Grecia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si è aperto con il classicoil fine settimana deldi, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024. La 68a edizione dell’Acropolis ha preso il via con il classico stage per rompere il ghiaccio. Il miglior tempo dello(Lygaria di 3.62 chilometri) lo ha fissato(fresco di rinnovo annuale con) davanti a Takamoto Katsuta e Ott Tanak. Come arriviamo all’evento ellenico?ha un buon margine sugli inseguitori, ma non ha ancora chiuso i conti e rischia di trascinare la sua stagione fino aldel Giappone di novembre. In terza posizione troviamo Ott Tanak con 137 punti e la sensazione che, tra Polonia e Finlandia, si sia giocato le chance di titolo. Quarto Elfyn Evans con 132 punti, quinto Adrien Fourmaux con 119, mentre è sesto Kalle Rovanpera con 86.