Quanto ha guadagnato Sinner con la semifinale agli Us Open

(Di giovedì 5 settembre 2024) New York, 5 settembre 2024 - La grande vittoria ai danni di Daniil Medvedev è valsa a Jannikla primaUsdella sua carriera. Un risultato super per l'altoatesino, che si presentava al torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows con tanti punti interrogativi, legati al contraccolpo che avrebbe potuto causare la comunicazione pubblica della positività per due volte al clostebol. E invece l'azzurro è riuscito a fare così tanta strada come mai gli era capitato a New York, sconfiggendo - prima di Medvedev - i vari Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Christopher O'Connell e Tommy Paul. Un cammino non solo estremamente gratificante dal punto di vista sportivo (e del ranking), ma anche da quello economico.