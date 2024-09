Pronostico e quote Taylor Harry Fritz – Francis Tiafoe semifinale US Open 06-09-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 5 settembre 2024)giocheranno una sfida storica che vale la prima finale di un torneo del Grande Slam in carriera, perdipiù quello di casa loro visto che sono entrambi nati negli Stati Uniti, il primo in California e il secondo nel Maryland.ha trovato un percorso più favorevole per arrivare in InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici