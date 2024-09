Progetto esecutivo per Casa Cammarata | Si restituisce alla città un monumento dal valore artistico e simbolico unico

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ladel puparo si prepara per il restauro e la valorizzazione. La svolta per, piccolo museo a cielo aperto nella via don Blasco con l'approvazione delper ridare lustro al bene monumentale messinese è stata accolta con soddisfazione dall’onorevole Antonio De