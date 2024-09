Pontecagnano il 14 settembre la ‘Notte della Luna’ con il patrocinio della Nasa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Notte InternazionaleLuna 2024: è questo il nome dell’iniziativa internazionale, patrocinata dallain tutto il mondo, che vede come protagonista il nostro satellite. Questo evento mira a diffondere e divulgare la storiaLuna che da miliardi di anni è la più fedele compagna del nostro pianeta. Il Centro Astronomico “Neil Armstrong” Salerno (di seguito CANA), risponde presente all’appelloed organizza il giorno 142024, a partire dalle ore 19:00, l’evento “International Observe the Moon Night” all’interno del Parco Eco Archeologico diFaiano (in provincia di Salerno). L’evento è organizzato in collaborazione con i volontari del Circolo “Occhi Verdi” Legambientee l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione provinciale di Salerno.