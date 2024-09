Politano | Conte motivato Lukaku punto di riferimento Bene Neres

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ritrovareè stato bello dopo sei mesi all’Inter: l’ho ritrovatoe pronto a lavorare. Abbiamo cambiato a livello tattico rispetto ai nerazzurri quando giocavamo 3-5-2, qui è un 3-4-2-1: la tattica è cambiata ma non l’intensità degli allenamenti”. Lo ha detto l’esterno del Napoli Matteoa Radio Crc, ricordando il periodo giocato all’Inter con il tecnico, in cui peròsoffrì un infortunio che lo tenne poi fuori dai titolari portandolo nel gennaio 2019 a trasferirsi al Napoli.è ora tra i protagonisti del Napoli di Antonio, che lo tiene in attacco insieme a Kvaratskhelia alle spalle di: “Se mi sento un 10? Con Kvara e gli altri – spiega – siamo più vicini alla porta, scambiamo la posizione con l’esterno e con le squadre chiuse proviamo a variare. Siamo all’inizio, c’è da lavorare.