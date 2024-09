Pignorata la Provincia di Caserta | Non paga spese processuali per multe annullate

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non solo le contravvenzioni nel tempo sono state, comprese richieste dimento per lesotto forma di ingiunzione dimento per migliaia di euro, ma è stato addirittura conferito incarico all’Ufficiale Giudiziario di pignorare ladi, perché nonle