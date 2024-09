Peste suina Coldiretti chiede subito indennizzi e il contenimento dei cinghiali

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 5 settembre 2024) «La diffusione della Psa ha ormai raggiunto livelli allarmanti, mettendo a rischio non solo la salute animale, ma l'intera filiera suinicola del nostro Paese, un settore cruciale per l'economia nazionale e per la tutela delle nostre produzioni di qualità». Questo uno dei passaggi iniziali che si