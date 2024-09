Perché l’aumento del PIL potrebbe aiutare la manovra di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2024) Che la prossima legge di bilancio sarà complicata non è un segreto: bisogna seguire i vincoli europei, l'Italia avrà a disposizione poche risorse e le misure che il governovuole rinnovare per un anno costano almeno 15 miliardi di euro (su 20-25 totali, si stima). Ma un aumento del Pil più alto del previstoportare miliardi in più nelle casse dello Stato.