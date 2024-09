Paura in via Martiri della Resistenza bus tampona un' auto | due donne in ospedale

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) ANCONA -mento questa mattina in via, ad Ancona, poco più avanticaserma dei vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento unbus hato una vettura. Duesono finite in. Per fortuna nessuna di loro è in gravi condizioni. Disagi