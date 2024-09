Paura all' incrocio | si ribalta con l' auto e resta a testa in giù | FOTO

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Grave incidente questa mattina (5 settembre) all'tra Viale Europa e Via Salvatore Di Giacomo, dove un'si èta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per pre assistenza al conducente, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le forze dell'ordine hanno