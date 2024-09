Patente a crediti in edilizia Cna | Posticiparne l’entrata in vigore

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) A meno di un mese dall’obbligo, a carico di chi lavora nei cantieri edili, di dotarsi della- obbligo che scatta il 1º ottobre - il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non è nemmeno attivo il portale per i relativi adempimenti sul sito