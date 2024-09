Patente a crediti Cna Padova | Mancano i decreti attuativi artigiani in grave difficoltà

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Entrerà in vigore a partire dal primo ottobre la(spesso nominata anche come “a punti”) per le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri. La platea di aziende interessate include tutto il “sistema casa”, che significa almeno 13 mila imprese