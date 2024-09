Parigi 2024 oro record nel nuoto con Fantin | è l' Ialia paralimpica più vincente di sempre

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 5 settembre 2024) Antonioha vinto l’oro nei 100 sl S6 alle Paralimpiadi di. Il 23enne friulano ha chiuso la gara in 1.03.12, nuovodel mondo. Argento per il brasiliano Glock (1.05.27), bronzo al francese Chardard (1.05.28). E' la 12^ medaglia d'oro per gli azzurri, mai meglio di questa edizione delle paralimpiadine