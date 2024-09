Palermo incidente sul lavoro | muore operaio in un cantiere edile allo Zen

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 5 settembre 2024)sula Villa Raffo, un bene di proprietà pubblica che si trovaZen di: la vittima è undi 57 anni, morto in unche si trova in via Ludovico Bianchini. Sul posto il medico legale per l’esame esterno del corpo: probabile che venga anche disposta l’autopsia da parte della magistratura, informata dai carabinieri, che conducono le indagini.