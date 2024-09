Pagani | perde il controllo durante una lite e accoltella il collega

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un episodio di violenza è avvenuto ieri mattina a, all’interno del cantiere della Sam, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti nella zona.una discussione accesa, un 40enne hato undi 51 anni, apparentemente a causa di un debito non ancora saldato. Il 40enne, assistito dal suo legale, ha spiegato ai carabinieri di aver perso illa. Il ferito e l’intervento dei soccorsi Fortunatamente, ilferito non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino e immediatamente il personale della Sam ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 118 è intervenuto rapidamente, trasportando il 51enne all’ospedale Umberto I, dove è stato curato per le ferite riportate, non ritenute gravi.