Ostia Latinos l' inseguimento bruciando i semafori rossi e la fuga tra i palazzi dello spaccio

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ancora unda film a, questa volta iniziato sul lungomare Duca degli Abruzzi e finito nella zona dei 'Lotti', unazone didel mare di Roma e una delle roccaforti dei "" del Lido come avevamo raccontato in questo articolo. Lì dove molti dei sudamericani in