Omicidio di via Piave | Scena scioccante si è accasciato in una pozza di sangue | VIDEO

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYSono sconvolti i residenti di via, tra chi è intervenuto dopo aver sentito urla e richieste di aiuto e chi si è svegliato questa mattina con la notizia della tragedia: la morte per accoltellamento di un ragazzino di appena 16 anni per