Nuovi ribassi e crollano le medie dei prezzi di benzina e diesel Gli italiani sorridono

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si continua a scendere sulla rete carburanti. Assorbendo idecisi in questi giorni dagli operatori, lenazionali deipraticati alla pompa diarretrano ancora. E con le quotazioni internazionali dei raffinati anche ieri in calo, arrivanomovimenti all'ingiù. A intervenire sono IP, che taglia di 2 centesimi iraccomandati di(mentre sale di 1 centesimo sul Gpl), e Tamoil che riduce di 1 centesimo iraccomandati di. Venendo al dettaglio dell'andamento sulla rete, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 4 settembre, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,793 euro/litro (1,798 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,776 e 1,811 euro/litro (no logo 1,786).