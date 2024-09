Nuova conduttrice Isola dei Famosi spunta un nome inaspettato | Mi piace molto mai dire mai!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Simona Branchetti ha recentemente concluso la conduzione di Pomeriggio Cinque News. Il suocircola tra i possibili conduttori de L’dei, reality che, secondo quanto affermato da Pier Silvio Berlusconi lo scorso luglio, non verrà cancellato ma potrebbe subire cambiamenti nella conduzione.dei: sarà Simona Branchetti? In un’intervista "deiun: “Mi, maimai!”" L'articolodeiun: “Mi, maimai!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.