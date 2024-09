Nubifragio a Milano auto intrappolate e metro allagata Seveso osservato speciale - Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) - Piogge e temporali su tutta Italia con l'arrivo della burrasca di fine estate e l'allerta meteo per maltempo in numerose regioni. Situazione complessa aoggi 5 settembre, con il fiume. Le Squadre dei Vigili del fuoco disono impegnate in diverse zone della città per l'allerta maltempo. Glimobilisti, rimasti bloccati nel sottopasso di viale Rubicone a, sono stati costretti a salire sul tetto delle rispettiveper l'acqua piovana infiltratasi negli abitacoli. Sul posto il nucleo Saf del soccorso acquatico che sta provvedendo a soccorrere glimobilisti. In un sottopasso di via Silla nel quartiere Figino dove quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell'allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono intervenuti per liberare le persone bloccate all'interno delle vetture.