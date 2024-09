Nubifragi in Piemonte la cascata di Noasca torna a far paura | fiume d’acqua e fango giù dalla montagna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) A causa delle forti piogge e degli intensiche nelle ultime ore si sta abbattendo sule sul Torinese,a farladi, in valle dell’Orco, nel Canavese, dopo l’alluvione lampo del 29 giugno scorso. Ilo che sta colpendo l’intera regione, attualmente in stato di allerta, ha ingrossato i corsi, ma non solo: come ladi acqua eche sta venendo giù. L'articoloin, ladia fargiùproviene da Il Fatto Quotidiano.