Nubifragi e allagamenti al Nord esonda il Seveso Danni e crolli anche nel Catanese

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Un'ondata di maltempo ha investito ilItalia, causando, frane edzioni in Liguria e Piemonte e forti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria a Milano, dove hato il. La perturbazione atlantica ha raggiunto il Veneto, dove la Protezione civile aveva diramato l'allerta rossa, mentre le temperature si sono abbassate repentinamente. In Piemonte un agricoltore di 58 anni è disperso nella zona di Feletto, nel Canavese, in provincia di Torino: stava lavorando su un terreno a bordo del trattore quando le acque in piena del torrente Orco lo hanno travolto, trascinandolo via con il mezzo. A Torino è attesa la piena del Po.     A Mattie, in Val Susa, è crollato un ponte e una cinquantina di persone sono rimaste isolate.edzioninella Val Sangone e nella Val Chisone. Chiuse alcune stradein Valle d'Aosta.