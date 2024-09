Netanyahu ' l' Asse Filadelfia è la porta dell' Iran a Gaza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il primo ministro Benyaminin una intervista a Fox News ha respinto le affermazioni del ministroa Difesa Yoav Gallant, secondo cui Israele potrebbe ritornare nel Corridoiodopo 42 giorni, qualora lo lascinell'ambito di un accordo sugli ostaggi e di un cessate il fuoco, e ha affermato che "il corridoioè lad'ingresso". Il premier ha poi ribadito che restare nel corridoio diimpedirà a Hamas "di contrabbandare gli ostaggi nel Sinai, da lì verso l'o lo Yemen, dove sarebbero persi per sempre". "Se usciamo, ci sarà una forte pressione per non tornare". Il primo ministro ha inoltre respinto le affermazioni di un alto funzionarioa Casa Bianca, secondo cui il 90%'accordo sarebbe stato già raggiunto, anche "secondo Hamas".