Nations League 2024 | gol di Gilmour la Scozia accorcia contro la Polonia VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pronti-via nella ripresa e lail risultatolanella sfida valida per la. A segnare, dopo appena venti secondi dalla ripresa del gioco, è Billy: il centrocampista del Napoli finalizza un’azione un po’ confusionaria dei suoi dopo una palla persa dalla Nazionale ospite. Decisiva la sponda di Christie, poiscarica un potente destro rasoterra su cui Bulka non fa in tempo ad arrivare. Ecco ildel gol.: gol di, lala) SportFace.