Napolitano UniNa | Jak inibitori hanno cambiato gestione dermatite atopica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos Salute) - “I Jaksono farmaci veloci ed efficaci per la: con un buon profilo di sicurezza, si collocano in prima linea per alcuni profili di malattia”. Così Maddalena, professore associato di Dermatologia, Università Federico II di Napoli, all’Adnkro