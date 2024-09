Napolitano UniNa | Jak inibitori hanno cambiato gestione dermatite atopica

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – “I Jaksono farmaci veloci ed efficaci per la: con un buon profilo di sicurezza, si collocano in prima linea per alcuni profili di malattia”. Così Maddalena, professore associato di Dermatologia, Università Federico II di Napoli, all’Adnkronos Salute spiega il ruolo di queste terapie orali “la