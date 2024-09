MotoGP incidente Bagnaia-Alex Marquez | il pilota italiano si scusa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Continuano ad arrivare le reazioni dopo il gran premio ad Aragon dicon particolare riferimento all’tra Pecco. Il campione del mondo in carica ha deciso di tornare sull’argomento. “Chiedoad, ndr) per le parole molto forti nell’intervista post gara. Guardando la telemetria le cose erano peggiorate ma le parole sono state troppo forti. Non volevo dire che mi avesse fatto cadere intenzionalmente, ma che la sua difesa era stata troppo aggressiva. A livello fisico non sono al 100%, ho tanto dolore a spalla, clavicola e collo ma proveremo a essere pronti. E’ il mio weekend di casa ed è sempre fantastico correre qui davanti a questa gente”: così Francescoin conferenza stampa in vista del gran premio di Misano.