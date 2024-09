Morto motociclista 57enne dopo lo scontro con uno scooter

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quasi dieci giorni in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento non sono bastati per salvare ilveronese rimasto gravemente ferito nell'incidente motociclistico di Viale Colombo. L'uomo è deceduto oggi, 5 settembre, nell'ospedale del capoluogo, dove i medici hanno fatto di tutto per