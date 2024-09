Mondiali2026 | Brasile Rottura crociato per Pedro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) L'attaccante del Flamengo si è fatto male in allenamento RIO DE JANEIRO () - Pessime notizie per il Flamengo e la nazionale brasiliana. Durante il ritiro a Curitiba, in vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali contro Ecuador e Paraguay, si è fatto male, 27enne attaccante verde