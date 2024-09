Milano FisioWeek Fondazione Don Gnocchi | Fondamentale collaborare con Ofi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il direttore sanitario Labruto: "Con Ordine fisioterapisti creiamo professionisti all'avanguardia" "L'importanza di ospitare un evento come quello dellaall'interno della nostra struttura èoggi", visto che "come professionisti sanitari dobbiamo affrontare le sfide del Servizio sanitario nazionale e regionale. Avere a fianco l'Ordine dei fisioterapisti (Ofi) èper noi, in quanto