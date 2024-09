Milano | capo ultrà Inter trasferito nel carcere di Opera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 set. (Adnkronos) - E' statonelmilanese diAndrea Beretta,dell', fermato ieri con l'accusa di aver ucciso Antonio Bellocco, 36enne rampollo della cosca di Rosarno e con affari all'no della curva Nord. Beretta, già sottoposto alla sorveglianza speciale, ha fornito ai pm Paolo Storari e Sara Ombra la sua versione. I due, uniti dalla passione per l'e per gli affari legati al merchandising della curva, avevano un appuntamento, ieri mattina, per un'iniziativa di solidarietà e così si sono incontrati nella palestra di via Besozzi a Cernusco sul Naviglio. Un faccia a faccia cordiale, come testimoniano alcuni presenti. Poi Bellocco e Beretta salgono sulla Smart del 36enne. Gli animi si accendono in pochi minuti: Bellocco avrebbe minacciato i familiari deldella curva, il quale avrebbe reagito mostrando la pistola.