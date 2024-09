Meteo Roma del 05-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)venerdì trovati raccolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molta nuvolosità in transito piogge specie tra Piemonte Lombardia al pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Alpi e Appennino e con sconfinamenti sulla pianura padana in serata e nottata forte peggioramento al nord ovest con temporali intensi al centro Natino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio acquazzoni temporali sviluppo nelle zone interne con locali sconfinamenti fin sulle coste sul versante Adriatico milione serata ma nella pioggia in arrivo sui settori tirrenici al sud Al mattino locali piovaschi tra basta Campania Calabria e Sicilia Orientale sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni e temporali nelle zone delle regioni peninsulari in serata tempo e miglioramento trasferite pioggia nella notte sulla Sardegna temperature minime ...