Meloni vuole fare la storia ma farebbe meglio a studiarla

(Di giovedì 5 settembre 2024) Intervenendo all’esecutivo di Fratelli d’Italia Giorgiaha usato ieri parole orgogliose, evidentemente riferite (anzitutto) al caso che riguarda il ministro Sangiuliano. «Noi stiamo facendo la– ha detto con il consueto gusto per l’understatement – e dobbiamo esserne tutti consapevoli». Un compito che «non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi». Altrettanto prevedibile, per non dire scontata, dato il contesto, l’evocazione del nemico sempre in agguato. «Dobbiamo essere consapevoli che non ci viene perdonato nulla e che nulla ci verrà perdonato. Quando i nostri avversari non hanno trovato nulla per attaccare, hanno dovuto inventarsi di sana piana notizie false per farlo. E quando qualcuno ha compiuto un passo falso, hanno utilizzato ogni strumento a disposizione per colpirci».