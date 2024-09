Maxi incendio a bordo strada | le fiamme invadono la carreggiata - VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Paura a Fuorigrotta dove unsi è sviluppato ain via Terracina. Ad andare inl'erba e le sterpaglie. Come segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, lehanno invaso la, lambendo le auto in corsa.“"cco cosa significa non avere la