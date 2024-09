Masters of the Universe | il film live action avrà Alison Brie nel ruolo della cattiva

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 5 settembre 2024)è stata ufficialmente scelta per interpretare ildi Evil-Lyn, la temuta seconda in comando di Skeletor, nel prossimodiof the. Il progetto, sviluppato da Amazon MGM Studios e Mattels, è previsto per il rilascio il 5 giugno 2026. La notizia è stata confermata da The Hollywood