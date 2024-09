Mas Que Nada in concerto | serata carioca al Miles Davis Jazz Club

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) La musica popolare brasiliana dei Mas Quesbarca al. Dalla bossa nova agli standardcome "All of Me" e "Fly Me to the Moon", sarà unapiena di ritmo e divertimento. Con Marco Rausei alla voce, Davide Ciani alla chitarra, Marco Andreuccetti alla